Головою правління АТ "Запорізький автомобілебудівний завод" (ЗАЗ), що входить до складу Корпорації "УкрАВТО", з 9 квітня строком на п'ять років призначений Антон Лазарєв, який раніше обіймав посаду заступника голови правління корпорації.

Про це йдеться в повідомленні ЗАЗу в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), передає Інтерфакс-Україна.

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У компанії повідомляють, що таке рішення ухвалила наглядова рада АТ на засіданні 5 квітня, звільнивши від обов'язків голови правління Миколу Євдокименка "у зв'язку зі зміною складу правління".

Микола Євдокименко очолював правління Запорізького автозаводу з 2005 року, з річною перервою (з травня 2013 року по травень 2014 року), коли він обіймав посаду першого заступника міністра промислової політики. Євдокименко в новому складі правління АТ "ЗАЗ" став його членом.

Як повідомлялося, Запорізький автозавод, щодо якого в кінці минулого року порушено справу про банкрутство, в даний час в невеликих кількостях випускає комерційні автомобілі і автобуси.

За підсумками 2018 року завод отримав чистий прибуток у розмірі 1,07 млрд грн, тоді як у 2017 році збиток становив 287,75 млн грн. За інформацією прес-служби "УКрАВТО", отриманий прибуток став результатом списання "Промінвестбанком" боргу в розмірі близько 1,4 млрд грн.

Непокритий збиток ЗАЗу до початку поточного року склав 3,25 млрд грн (роком раніше – 4,32 млрд грн).

У 2018 році ЗАЗ скоротив виробництво майже в 13 разів – до 131 од. переважно за рахунок практично повного припинення випуску легкових авто (один випущений автомобіль проти 1,15 тис. у 2017 році). Крім того, випуск комерційних авто скоротився в 5,6 рази – до 85 од., автобусів вироблено 45 од.

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"УкрАВТО" зареєстровано в 1992 році. Володіє контрольним пакетом акцій ЗАТ "ЗАЗ", польського автозаводу FSO. У структуру корпорації входить близько 400 автосервісних підприємств у всіх містах України, а також мережа автозаправних комплексів.

У 2017 році чистий прибуток корпорації виріс на 30% до 2016 року – до 2,57 млрд грн, чистий прибуток склав 254,7 млн грн проти збитку 3,08 млн грн роком раніше. Власником корпорації є Таріел Васадзе.