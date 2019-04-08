Офіційні фірмові СТО обслуговують тільки автомобілі, які знаходяться на гарантії. Після закінчення терміну дії гарантії автомобілісти відмовляються до них їздити. І на це є дуже серйозні підстави.

Директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко говорить, що у офіційних дилерів обслуговуються тільки нові автомобілі. "За статистикою, в Україні протягом першого року у авторизованих дилерів обслуговуються 87% нових автомобілів, другого року – 81%, третього – 56% і четвертого – 34%". Причин такого явища кілька.

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1. Цінова політика

У офіційних дилерів найвищі ціни на роботи. Як правило, вони працюють "в білу" і змушені платити всі податки. Крім того, великий вплив на цінову політику має материнська компанія. Для багатьох дилерів вартість робіт і запасних частин диктують зверху, в результаті ціни виходять неконкурентними.

2. Наявність запасних частин

Офіційні дилери загнані в рамки – вони мають право використовувати тільки оригінальні запасні частини. Крім того, вони обмежені власним складом або складом імпортера. В результаті клієнтам часто відмовляють в ремонті через відсутність запчастин, або просять почекати кілька місяців, поки потрібні запчастини доставлять на склад. Такі ситуації найчастіше трапляються при серйозних поломках або ремонті після ДТП.

3. Оригінал і аналог

Фактична заборона на використання неоригінальних запчастин – величезний недолік офіційного сервісу. У більшості випадків неоригінальні запчастини у кілька разів дешевше і відрізняються від оригіналу тільки упаковкою. Крім того, політика використання виключно оригінальних запчастин обмежує покупця – він не може поліпшити свій автомобіль на фірмовому сервісі. Наприклад, якщо автовиробником передбачений звичайний паперовий фільтр салону, то установка вугільного неоригінала може розглядатися як втручання в конструкцію і послужити причиною обмеження гарантійних зобов'язань.

4. Кваліфікация персонала

На офіційних СТО механіки звикли міняти масло, фільтри і гальмівні колодки. Більш складним операціям вони теж навчені, але виконують їх набагато рідше, ніж співробітники звичайних, не фірмових СТО. А теорія без практики далеко не завжди ефективна. Крім того персонал авторизованих сервісів обмежений приписами заводу-виготовлювача і зобов'язаний діяти за заданими інструкціями. Наприклад, такі операції, як видалення каталізатора або фільтр сажі на фірмових СТО не виконують, бо вони не прописані в інструкціях.

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5. Агрегатна заміна замість ремонта

Фірмові СТО частіше пропонують заміну агрегату, ніж його ремонт. Їм набагато вигідніше продати новий стартер, генератор або двигун, ніж ремонтувати ці агрегати. Крім того, прив'язка до технологічних карток заводу-виготовлювача забороняє їм, наприклад, ремонтувати мотори, використовуючи метод гільзовки. В результаті такого підходу загальна вартість ремонту у офіційних дилерів виходить в десятки разів вище, ніж на звичайних СТО.

Зарубіжний досвід

У країнах Євросоюзу колись давно теж була схожа ситуація і виробники автомобілів змогли знайти з неї цивілізований вихід. Вони задіяли концепцію "м'якої франшизи" (soft franchising) для формування сервісних мереж, таких, як заснована Renault мережа Motrio, Stop & Go у Volkswagen, Motorcraft у Ford, або Eurorepar у Citroen, Opel's Trade Club або Ford's Parts Plus.

Незалежні ремонтники, які підписують таку франшизу, надають менший обсяг послуг, ніж авторизовані дилери, але можуть офіційно використовувати марку мережі м'якою франшизи і отримувати запасні частини, технічну інформацію, інструментальні засоби та навчання. Цей вид франчайзингу дозволяє виробникам автомобілів мати більшу присутність на ринку для ремонту старих автомобілів, які традиційно були клієнтами звичайних СТО.

Генеральний директор ВААІД Олег Назаренко вважає такий підхід дуже вдалою концепцією: "це дуже важливо для реклами, бо таким способом авто здобуває репутацію гаджета, "який можна відремонтувати всюди". Автомобілі популярних брендів в Німеччині обслуговують і ремонтують понад 2000 майстерень, хоча кількість уповноважених дилерів значно менше", – говорить експерт.

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Цілком ймовірно, що наплив в Україну старих автомобілів і стагнація продажів нових авто змусить імпортерів до застосування подібних стратегій на українському ринку послуг з обслуговування та ремонту автомобілів. Всі передумови для цього є.