Повідомляється, що це буде чимось середнім між маршрутним таксі та каршерінгом.

Компанія Uber оголосила про запуск в українській столиці нового сервісу Uber Shuttle у травні. Сервіс передбачає бронювання місця в мікроавтобусі, який курсуватиме за обраними маршрутами Києва.

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“За кілька тижнів ви зможете замовити місце в чистому, зручному Uber Shuttle високої якості та за доступною ціною, тож більше не доведеться стояти в чергах або пропускати свій транспорт через те, що він переповнений”, – повідомляє прес-служба компанії.

Аби скористатись сервісом, киянам та гостям столиці пострібно мати встановлений додаток від Uber у своєму смартфоні. Інформація про маршрути і тарифи стане доступною у день запуску сервісу Uber Shuttle.

Авторизовані користувачі можуть замовити собі місце в мікроавтобусі, вказавши орієнтовний час і місце відправлення та пункт призначення. Програма за кілька хвилин знаходить пасажирів, яким потрібно їхати у тому ж напрямку, і повідомляє вартість поїздки. Мікроавтобус чекатиме на пасажира на зупинці потягом кількох хвилин.

Подібний сервіс Uber Bus наразі працює у Каїрі та мексиканському місті Монтеррей.

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