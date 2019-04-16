Це, начебто, спонукатиме водіїв ретельніше прокладати маршрути в годину пік.

Пропозицію зробити перехрестя платними висунула організація “Національної технологічної ініціативи “Автонет”, повідомляє видання “За Рулем”.

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Автори проекту спираються на позитивний досвід Стокгольму і запевняють, що це змусить водіїв ретельніше планувати свої маршрути і час поїздок.

У рамках експерименту в Стокгольмі на деяких перехрестях були встановлені радари і камери, які фіксували номери машин і в автоматичному режимі списували кошти за проїзд з банківського рахунку водія. В результаті у центральній шведському місті кількість заторів зменшилась на 22%, число ДТП скоротилось на 10%, а вміст вуглекислого газу впав на 14%.

Наразі автори російської ініціативи обирають місто, у якому можна буде провести подібний експеримент. У списку кандидатів Липецьк, Нижній Новгород або Ульяновськ.

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