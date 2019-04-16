Это якобы будет побуждать водителей более тщательно прокладывать маршруты в час пик.

Предложение сделать перекрестки платными выдвинула организация "Национальной технологической инициативы" Автонет", сообщает издание "За Рулем".

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Авторы проекта опираются на положительный опыт Стокгольма и уверяют, что это заставит водителей более тщательно планировать свои маршруты и время поездок.

В рамках эксперимента в Стокгольме на некоторых перекрестках были установлены радары и камеры, которые фиксировали номера машин и в автоматическом режиме списывали деньги за проезд с банковского счета водителя. В результате в центральном шведском городе количество заторов уменьшилось на 22%, число ДТП сократилось на 10%, а содержание углекислого газа упало на 14%.

Сейчас авторы российской инициативы выбирают город, в котором можно будет провести подобный эксперимент. В списке кандидатов Липецк, Нижний Новгород или Ульяновск.

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