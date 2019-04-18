Визионерский концепт демонстрирует стилистику будущих кроссоверов марки.

Полноприводный электрический кроссовер Habaniro дебютировал в Нью-Йорке как прообраз будущих моделей Kia.

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В длину концепт имеет 4430 мм, колесная база – 2830 мм. Колеса – 20-дюймовые. Электромоторы Habaniro установлены на осях кроссовера, что обеспечивает ему систему полного привода. Аккумуляторы, установленные под полом, по заявлению производителя обеспечивают более 480 км хода. В теории.

Фото: концепт Kia Habaniro / Kia, Autoblog

Концепт получил четырехместную конфигурацию салона. Все двери имеют конструктивное исполнение “крылья бабочки”, то есть, поднимаются вверх, предоставляя удобный доступ в салон. Интерьер выполнен в ярком красном цвете Lava Red.

Автомобиль лишен традиционной приборной панели, большинства физических кнопок и дисплеев. Вместо этого задействован проекционный экран Heads-Up Display на всю ширину лобового стекла.

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