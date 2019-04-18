Візіонерський концепт демонструє стилістику майбутніх кросоверів марки.
Повнопривідний електричний кросовер Habaniro дебютував у Нью-Йорку як прообраз майбутніх моделей Kia.
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У довжину концепт має 4430 мм, колісна база – 2830 мм. Колеса – 20-дюймові. Електромотори Habaniro встановлені на осях кросовера, що забезпечує йому систему повного приводу. Акумулятори, встановлені під підлогою, за заявою виробника забезпечують більше 480 км ходу. В теорії.
Фото: концепт Kia Habaniro / Kia, Autoblog
Концепт отримав чотиримісну конфігурацію салону. Усі двері мають конструктивне виконання “крила метелика”, тобто, піднімаються вгору, надаючи зручний доступ в салон. Інтер'єр виконаний в яскравому червоному кольорі Lava Red.
Автомобіль позбавлений традиційної приладової панелі, більшості фізичних кнопок і дисплеїв. Замість цього задіяний проекційний екран Heads-Up Display на всю ширину лобового скла.
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