Друге покоління компактного кросовера Hyundai дебютувало у Шанхаї.

Компанія Hyundai представила на автосалоні у Шанхаї друге покоління кросовера Creta, відомого у Китаї під іменем ix25. Вже у серпні модель вийде на місцевий ринок.

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Незважаючи на скорий ринковий дебют Creta, автовиробник надав вкрай мало інформації про новинку.

За повідомленнями китайських ЗМІ, кросовер додав у розмірах за всіма габаритами: довжина виросла до 4320 мм, ширина – до 1790, а колісна база – до 2610 мм. Лише у висоту кросовер зменшився на 7 мм. Збільшення габаритів, начебто, пов'язане з появою семимісної версії моделі у 2020 році.

Фото: Hyundai ix25 / Hyundai

Всередині новий кросовер так само радикально змінився, як і зовні. Дорожчим комплектаціям виділений мультимедійний центр з великим вертикальним дисплеєм на 10,4 дюйма, який підтримує онлайн сервіси від Baidu.

У Китаї кросовер оснащується атмосферним бензиновим мотором 1.6 (124 к.с.) у поєданні з шестиступінчастою “механікою” і “автоматом”, а також турбованим 1.4 (140 к.с.) з семідіапазонний “роботом”. Привід – виключно передній. У продажу новинка з’явиться з початковим цінником у 109 800 юанів – 16 400 доларів.

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