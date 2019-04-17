Второе поколение компактного кроссовера Hyundai дебютировало в Шанхае.

Компания Hyundai представила на автосалоне в Шанхае второе поколение кроссовера Creta, известного в Китае под именем ix25. Уже в августе модель выйдет на местный рынок.

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Несмотря на скорый рыночный дебют Creta, автопроизводитель предоставил крайне мало информации о новинке.

По сообщениям китайских СМИ, кроссовер прибавил в размерах по всем габаритам: длина выросла до 4320 мм, ширина – 1790, а колесная база – 2610 мм. Лишь в высоту кроссовер уменьшился на 7 мм. Увеличение габаритов, вроде бы, связано с появлением семиместной версии модели в 2020 году.

Фото: Hyundai ix25 / Hyundai

Внутри новый кроссовер так же радикально изменился, как и внешне. Более дорогим комплектациям выделен мультимедийный центр с большим вертикальным дисплеем на 10,4 дюйма, который поддерживает онлайн сервисы от Baidu.

В Китае кроссовер оснащается атмосферным бензиновым мотором 1.6 (124 л. с.) в сочетании с шестиступенчатой "механикой" и "автоматом", а также турбированным 1.4 (140 л. с.) с семидиапазонным "роботом". Привод – исключительно передний. В продаже новинка появится с начальным ценником в 109 800 юаней – 16 400 долларов.

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