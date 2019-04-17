Пока только для Китая.

На автосалоне в Шанхае компания Toyota представила городской кроссовер C-HR с индексом EV, а также его китайского клона Izoa EV.

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Как и было обещано ранее, японский производитель оснастил свою популярную модель C-HR электрической силовой установкой. Новинка дебютировала в Шанхае вместе с автомобилем, который выпускается на совместном предприятии FAW-Toyota и будет продаваться в Поднебесной под названием Izoa EV.

Фото: электрическая версия Toyota C-HR для Китая / Toyota

Японский автопроизводитель пообещал вывести электрический C-HR на рынок в 2020 году, а потому технические подробности о новинке Toyota пока держит в тайне.

В ролике можно увидеть, что компактный электромотор C-HR EV / Izoa EV занял место ДВС и приводит передние колеса, в то время как тяговая батарея размещена под полом между первым и вторым рядами сидений, а также под задним диваном.

Бонус: концепт Rhombus, созданный подразделением Toyota Motor Engineering & Manufacturing China.

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