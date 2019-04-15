Новинка отпразднует публичную премьеру на автосалоне в Шанхае.

Компания Volkswagen представила купеобразного "брата" Atlas, известного в Китае под названием Teramont.

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Новый Volkswagen Teramont X имеет укороченную до 4915 мм длину, а колесная база осталась такой же, как у обычного Atlas/Teramont – 2980 мм.

Пятиместный купе-кроссовер имеет заваленную заднюю стенку, спереди и сзади его отличают слегка измененные бамперы и новая радиаторная решетка.

Фото: Volkswagen Teramont X 2020 / Volkswagen

В Поднебесной новинку предложат с одним из двух турбомоторов на выбор: 2.0 на 186 л.с. или 2.5 V6 производительностью в 300 л.с. В обоих случаях двигатель сочетается с 7-ступенчатым роботом, а привод может быть передним или полным.

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