Новинка відсвяткує публічну прем'єру на автосалоні у Шанхаї.

Компанія Volkswagen представила купеподібного “брата” Atlas, відомого у Китаї під назвою Teramont.

Також цікаво: Volkswagen ID Roomzz: кросовер, з яким мінівени стануть непотрібні

Новий Volkswagen Teramont X має вкорочену до 4915 мм довжину, а колісна база залишилася такою ж, як у звичайного Atlas/Teramont – 2980 мм.

П’ятимісний купе-кросовер має завалену задню стіку, спереду і ззаду його відрізняють злегка змінені бампери і нова радіаторна решітка.

Фото: Volkswagen Teramont X 2020 / Volkswagen

У Піднемесній новинку запропонують з одним з двох турбомоторів на вибір: 2.0 на 186 к.с. або 2.5 V6 продуктивністю у 300 к.с. В обох випадках двигун поєднується з 7-ступінчатим роботом, а привід може бути переднім або повним.

Також цікаво: Фото Mercedes-Benz GLS 2020 потрапили у Мережу перед прем'єрою в Нью-Йорку