Через два роки німецький концерн обіцяє вивести на ринок серійну версію цього концепта.

Напередодні Шанхайського автосалону компанія Volkswagen представила новий концепт з сімейства ID – великий електричний кросовер ID Roomzz. Просторий, зручний та інноваційний всередині і готовий підкорювати серця з 2021 року.

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Концепт Roomzz був представлений у рамках заходу Brand SUV Night, на персональній презентації для першочергової цільової аудиторії. Першим ринком для серійного гранд-кроса стане Китай, а з часом він має з’явитись і в інших країнах.



Концепт виконаний у мінімалістичному техно-стилі: прості чисті лінії кузову, відсутність рель’єфу бамперів, камери заднього виду і дверні ручки, що ховаються в кузов – усе це забезпечує Roomzz не лише ефектний вигляд, а й гарну аеродинаміку. Передні фари – інтерактивні матричні IQ Light Matrix LED, а задні ще й мають можливість програмування “візерунку”.

Roomzz має довжину 4930, ширину 1903 і висоту 1675 міліметрів, відстань між осями складає 2965 міліметрів. Таким чином у лінійці моделей з ДВЗ концепт Roomzz міг би зайняти місце між Teramont і Touareg.

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Roomzz обладнаний двома електромоторами, по одному на кожній осі, разом вони продукують 225 кіловат або 306 кінських сил. Більшість часу електрокар рухається лише за рахунок заднього двигуна, а мотор на передній осі вмикається при пробуксовці коліс або примусово. З місця до “сотні” Roomzz може прискорюватись за 6,6 секунди. Максимальна швидкість – 180 кілометрів на годину.



Батарея ємністю 82 кіловат-годин забезпечує “Румзз” запасом ходу до 450 за циклом WLTP. Вона підтримує традиційну зарядку і бездротову індукційну. Відновити запас енергії до 80% можна за 30 хвилин.



Усі чотири дверцяти цього ID мають зсувний механізм відкривання. Під час посадки крісла повертаються на 20 градусів назовні, а після закриття дверей повертаються в початкове положення. При відкритті дверей активується один зі “сценаріїв вітання”, обраний користувачем, згідно з яким у певній послідовності засвічуються усі світлові панелі і екрани.

Volkswagen обіцяє забезпечити серійний Roomzz автопілотом четвертого рівня. Замість традиційної панелі приладів тут скляна панель з інтегрованим кермом, 13,8-дюймовим екраном мультимедійної системи і проекційним дисплеєм з доповненою реальністю. Кермо сенсорне і в ньому ще один дисплей з діагоналлю у 5,8 дюйма. Педалі для прискорення і гальмування “підписані” зрозумілими кожному символами.

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Данні про роботу бортових систем передає водію світлова смуга ID Light під лобовим склом. Вона повідомляє про активний режим руху, статус кліматичної установки і роботу допоміжних функції. За допомогою анімованих світлових послідовностей певна інформація може передаватися всім пасажирам Roomzz. Для цього використовуються світлові візерунки на дверях і стелі.



Крісла Roomzz можуть змінювати положення, залежно від режиму самого автомобіля. Коли активовано ID Drive і водій сам керує авто, крісла мають вертикальне положення з піднятими підголівниками. В автономному режимі ID Pilot крісла повертаються всередину на 25 градусів, а функція ID Pilot Relax дозволяє повністю розслабитись, відкинувшись назад.

Оббивка сидінь виконана зі штучної шкіри AppleSkin, в якій 20 відсотків поліуретану замінено на залишки яблук, отримані при виробництві соку. Підлога зроблена з дуба, а декоративні панелі з гнучкого матеріалу на текстильній основі і покриттям шпоном з лазерним гравіюванням.

В оснащення Volkswagen ID Roomzz також входить кліматична установка CleanAir з активною системою фільтрації, кількома профілями роботи і оцінкою якості повітря в салоні.

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