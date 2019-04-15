Через два года немецкий концерн обещает вывести на рынок серийную версию этого концепта.

Накануне Шанхайского автосалона компания Volkswagen представила новый концепт из семейства ID – большой электрический кроссовер ID Roomzz. Просторный, удобный и инновационный внутри и готов покорять сердца с 2021 года.

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Концепт Roomzz был представлен в рамках мероприятия Brand SUV Night, на персональной презентации для первоочередной целевой аудитории. Первым рынком для серийного гранд-кросса станет Китай, а со временем он должен появиться и в других странах.

Концепт выполнен в минималистичном техно-стиле: простые чистые линии кузова, отсутствие рельефа бамперов, камеры заднего вида и дверные ручки, которые прячутся в кузов – все это обеспечивает Roomzz не только эффектный вид, но и хорошую аэродинамику. Передние фары – интерактивные матричные IQ Light Matrix LED, а задние еще и имеют возможность программирования “узора”.

Roomzz имеет длину 4930, ширину 1903 и высоту 1675 миллиметров, расстояние между осями составляет 2965 миллиметров. Таким образом в линейке моделей с ДВС концепт Roomzz мог бы занять место между Teramont и Touareg.

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Roomzz оборудован двумя электромоторами, по одному на каждой оси, вместе они продуцируют 225 киловатт или 306 лошадиных сил. Большинство времени электрокар движется только за счет заднего двигателя, а мотор на передней оси включается при пробуксовке колес или принудительно. С места до “сотни” Roomzz может ускоряться за 6,6 секунды. Максимальная скорость – 180 километров в час.

Батарея емкостью 82 киловатт-часов обеспечивает “Румзз” запасом хода до 450 по циклу WLTP. Она поддерживает традиционную зарядку и беспроводную индукционную. Восстановить запас энергии до 80% можно за 30 минут.

Все четыре дверцы этого ID имеют сдвижной механизм открывания. Во время посадки кресла поворачиваются на 20 градусов наружу, а после закрытия двери возвращаются в исходное положение. При открытии двери активируется один из "сценариев приветствия", выбранный пользователем, согласно которому в определенной последовательности засвечиваются все световые панели и экраны.

Volkswagen обещает обеспечить серийный Roomzz автопилотом четвертого уровня. Вместо традиционной панели приборов здесь стеклянная панель с интегрированным рулем, 13,8-дюймовым экраном мультимедийной системы и проекционным дисплеем с дополненной реальностью. Руль сенсорнйы и в нем еще один дисплей с диагональю в 5,8 дюйма. Педали для ускорения и торможения “подписаны” понятными каждому символами.

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Данные о работе бортовых систем передает водителю световая полоса ID Light под лобовым стеклом. Она сообщает об активном режиме движения, статусе климатической установки и работе вспомогательных функции. С помощью анимированных световых последовательностей определенная информация может передаваться всем пассажирам Roomzz. Для этого используются световые узоры на дверях и потолке.

Кресла Roomzz могут менять положение, в зависимости от режима самого автомобиля. Когда активирован ID Drive и водитель сам управляет авто, кресла имеют вертикальное положение с поднятыми подголовниками. В автономном режиме ID Pilot кресла поворачиваются внутрь на 25 градусов, а функция ID Pilot Relax позволяет полностью расслабиться, откинувшись назад.

Обивка сидений выполнена из искусственной кожи AppleSkin, в которой 20 процентов полиуретана заменена на остатки яблок, полученные при производстве сока. Пол сделан из дуба, а декоративные панели из гибкого материала на текстильной основе и покрытием шпоном с лазерной гравировкой.

В оснащение Volkswagen ID Roomzz также входит климатическая установка CleanAir с активной системой фильтрации, несколькими профилями работы и оценке качества воздуха в салоне.

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