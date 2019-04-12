Рендер был создан дизайнером Motor1.

Чешская марка Skoda готовит к выходу новую Octavia этого года – информация подтверждена официально. Но пока дебют модели не состоялся дизайнеры Motor1 попытались представить ее вид, основываясь на концептах и шпионских фото.

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Octavia является бестселлером Skoda. В течение 2018 года по всему миру было продано 388 200 машин этой модели – больше, чем Rapid (191500) и Fabia (190 900) вместе взятых. Следующее, пятое поколение Octavia производитель пообещал представить в этом году и новинка может выглядеть так:

Фото: рендер Skoda Octavia 2020 / Motor1

Дизайнеры Motor1 использовали общую стилистику нового хэтчбека Skoda Scala, совместив ее с габаритами и очертаниями кузова старшей модели. Главным изменением в дизайне кузова новой Octavia будет отказ от раздельной оптики, которая появилась в модели, после рестайлинга 2016 года и вызвала противоречивую реакцию.

Пока о новой Skoda Octavia известно лишь то, что это будет "хэтчбек с силуэтом седана". В этом определении может скрываться намек на традиционный для модели кузов лифтбек. Обе модели, как известно, будут делить платформу MQB. А вместе с ними и новые Audi A4, Seat Leon и Volkswagen Golf.

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