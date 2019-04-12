Рендер був створений дизайнером Motor1.

Чеська марка Skoda готує до виходу нову Octavia цього року – інформація підтверджена офіційно. Та поки дебют моделі не відбувся дизайнери Motor1 спробували уявити її вигляд, грунтуючись на концептах і шпигунських фото.

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Octavia є бестселером Skoda. Протягом 2018 року по усьому світу було продано 388 200 машин цієї моделі – більше, ніж Rapid (191 500) і Fabia (190 900) разом узятих. Наступне, п’яте, покоління Octavia виробник пообіцяв представити цього року і новинка може виглядати так:

Фото: рендер Skoda Octavia 2020 / Motor1

Дизайнери Motor1 використали загальну стилістику нового хетчбека Skoda Scala, поєднавши її з габаритами та обрисами кузову старшої моделі. Головною зміною в дизайні кузову нової Octavia буде відмова від ​​роздільної оптики, що з’явилась у моделі, після рестайлінгу 2016 року і викликала суперечливу реакцію.

Поки про нову Skoda Octavia відомо лише те, що це буде “хетчбек з силуетом седана”. У цьому визначенні може критись натяк на традиційний для моделі кузов ліфтбек. Обидві моделі, як відомо, ділитимуть платформу MQB. А разом з ними і нові Audi A4, Seat Leon і Volkswagen Golf.

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