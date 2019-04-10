Новинка дебютує у Шанхаї 16 квітня.

Компанія Renault повідомила про прем’єру для Шанхайського автосалону – доступний електрокар під назвою Renault City K-ZE. Він з’явиться у продажу до кінця поточного року.

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Концепт Renault K-ZE був представлений особисто Карлосом Гоном восени 2018 року на домашньому для марки Паризькому автошоу. Представити новинку у серійному вигляді в Шанхаї колишній керіввник компанії не зможе, оскільки зараз вже вчетверте знаходиться під арештом в очікуванні суду – йому загрожує до 15 років ув’язнення за численими звинуваченнями у фінансових махінаціях.

Тим часом колишня команда Гона підготувала до дебюту конвеєрну версію електрокара, збудованого на агрегатах бюджетного індійського кросовера Renault Kwid.



Фото: концепт Renault K-ZE / Renault

Восени 2018 року концепт K-ZE був показаний лише зовні. Однак фотошпигунам з Китаю вдалось зазирнути всередину конвеєрного City K-ZE, де був помічений інтер'єр, майже ідентичний салону Kwid. Головна відмінність – поворотний селектор вибору режиму трансмісії, замість важеля.

Заявлений для концепта запас ходу у 250 км за циклом NEDC у серійної моделі, скоріш за все, буде помітно меншим – близько 150 км. Інформації про силову установку виробнику вдалось втримати в таємниці хоча ясно, що його потужність навряд чи перевищить 50 кВт (68 к.с.).

Найважливіше – вартість новинки. Раніше Renault обіцяла цінник на рівні $7000-8000 за базову версію.

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