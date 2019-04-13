В связи с демонтажем пролетного строения Шулявского путепровода в Киеве с 13 до 20 апреля состоится частичное ограничение движения транспорта через проспект Победы.

Так, 13-15 апреля запланировано частичное ограничение движения в направлении центра, 16-19 апреля – частичное ограничение движения в направлении области, а ночью на 16, 17, 18, 19 и 20 апреля – ограничение движения с 23:00 до 06:00 следующего дня. Об этом сообщили в КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева".

Киевские власти просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, внимательно соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать аварийных ситуаций на дороге.

Напомним, что в Кировоградской области дороги ремонтируют старым асфальтом.