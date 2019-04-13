У зв’язку з демонтажем прогонової будови Шулявського шляхопроводу в Києві з 13 до 20 квітня відбудеться часткове обмеження руху транспорту через проспект Перемоги.

Так, 13-15 квітня заплановано часткове обмеження руху в напрямку центру, 16-19 квітня – часткове обмеження руху в напрямку області, а в ночі на 16, 17, 18, 19 та 20 квітня – обмеження руху з 23:00 до 06:00 наступного дня. Про це повідомили у КП “Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва”.

Київська влада просить з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, уважно дотримуватися правил дорожнього руху, аби уникнути аварійних ситуацій на дорозі.

Нагадаємо, що в Кіровоградській області дороги ремонтують старим асфальтом.