Спеціальна технологія називається методом холодної регенерації.

На 4,8 кілометрах автодороги Кропивницький-Миколаїв вже цього року на замовлення Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області підрядники провели холодну регенерацію. Це технологія, що відновлює та посилює основу дороги, а в її основі – використання старих матеріалів дорожнього одягу. Вже багато років її використовують провідні будівельні компанії США та Європи, а тепер активно застосовує і Україна, повідомляє Укравтодор.

Якщо детальніше, то спеціальна машина переробляє існуючі дефектні шари дорожнього одягу на нові міцні та однорідні. Спочатку поверхню фрезують, отримуючи органічно-мінеральну суміш із зфрезерованого асфальтобетону та щебеневих матеріалів основи, додають до неї одночасно в’яжучі компоненти ( бітумна емульсія і цемент) та розподіляють рівномірним шаром. Далі - заключне ущільнення дорожніми котками.

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В результаті цих маніпуляцій отримуємо міцний конструктивний шар дорожнього одягу з покращеними фізико-механічними характеристиками. Так дорога готова витримувати більші навантаження, а ніж на які була розрахована при будівництві.

На сьогодні на дорозі Н-14 працює два підрядники, які згідно проекту застосовують холодний ресайклінг.

Те, наскільки якісні матеріали та чи витримана технологія до дрібниць, перевіряють співробітники лабораторії САД. Нарікань у них поки немає.

Холодний ресайклінг - це найшвидший та надійний метод регенерації дорожньої основи. Він дозволяє суттєво зміцнити основу та запобігти утворенню колій.

Поверх цього шару влаштовується вирівнюючий шар гарачої асфальтобетонної суміші. Цього року його влаштували вже 3,5 км.

Нагадаємо, поточні ремонти за підтримки Уряду та Укравтодору виконуються за маршрутним принципом, першочергово сполучаючи новим якісним покриттям обласні центри.

Нагадаємо, водіям, які самотужки збудували дорогу, загрожує штраф.