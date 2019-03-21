Нова дорога матиме чотири смуги рух та обмеження швидкості у 110 км/год.

Державне агентство автомобільних доріг України підписало контракт з Консалтинговою компанією на підготовку техніко-економічного обґрунтування та вибору оптимального варіанту прокладання об’їзної дороги м. Бориспіль. Сьогодні, щоб проїхати це місто, транзитному транспорту доводиться долати кілька десятків світлофорів. Це ускладнює їх рух та безпеку у місті Бориспіль.

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За результатами тендеру Консультантом визначено компанію Project Planning & Management Ltd and Kocks Consult GmbH and Integrated Construction Institute LLC.

Нова дорога буде мати 1б категорію з чотирма смугами руху і максимальною дозволеною швидкістю руху 110 км / год. Об'їзна дорога Борисполя забезпечить проїзд автомобілів без в'їзду в місто по трасі М-03, а також проїзд автомобілів з боку Києва в напрямку траси Н-08 Бориспіль - Запоріжжя - Маріуполь і траси Т-10-18. Очікується, що нова об'їзна дорога не тільки звільнить місто від транзиту, який зараз становить близько 30 тис. авто на добу, але і дозволить істотно поліпшити екологічну ситуацію, зменшить кількість аварій.

Підготовка ТЕО фінансується за кошти позики Світового банку. Відповідно до умов Контракту, ТЕО може бути готове до грудня цього року.

Нагадаємо, що подібний проект буде реалізовуватись в Тернополі.