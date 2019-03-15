Європейський інвестиційний банк надасть кошти на будівництво об’їзної дороги навколо Тернополя. Їх не треба буде повертати, кажуть журналісти.

Європейців хвилює цільове використання коштів, тому вони самі обіцяють слідкувати за усіма діями українських чиновників. Богдан Юлик, керівних служби автомобільних доріг у тернопільський області, каже що об’їзна дорога тут вкрай потрібна “Вона об’єднає дорогу М19 та М12. Тобто ми фактично розвантажимо місто Тернопіль”, каже чиновник.

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Об’їздну дорогу навколо міста Тернопіль не ремонтували більше 30 років і вона знаходиться в жахливому стані. Частина об’їзної зараз виглядає як звичайна ґрунтова дорога. Крім того є величезна проблема з мостом через залізничну колію, який вже багато років перебуває в аварійному стані.

Грант європейського банку складає 20 мільйонів євро. За них побудують лише 9 км дороги. Про механізм контролю цільового використання коштів подробиць нажаль не розповіли, але український чиновник Богдан Юлик впевнений, що значна вигода від цих грошей буде отримана. Якісні дороги мають привабити більше туристів, а це означає що грошей на Тернопільщині вони витрачатимуть ще більше.