Европейский инвестиционный банк предоставит средства на строительство объездной дороги вокруг Тернополя. Их надо будет возвращать, говорят журналисты.

Европейцев волнует целевое использование средств, поэтому они сами обещают следить за всеми действиями украинских чиновников. Богдан Юлик, руководитель службы автомобильных дорог в тернопольской области, говорит что объездная дорога здесь очень нужна "Она объединит дорогу М19 и М12. То есть мы фактически разгрузим город Тернополь", – говорит чиновник.

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Объездную дорогу вокруг города Тернополь не ремонтировали более 30 лет и она находится в ужасном состоянии. Часть объездной сейчас выглядит как обычная грунтовая дорога. Кроме того, есть огромная проблема с мостом через железнодорожные пути, который уже много лет находится в аварийном состоянии.

Грант европейского банка составляет 20 миллионов евро. За них построят только 9 км дороги. О механизме контроля целевого использования средств подробностей к сожалению не рассказали, но украинский чиновник Богдан Юлик уверен, что значительная выгода от этих денег будет получена. Качественные дороги должны привлечь больше туристов, а это значит, что денег на Тернопольщине они будут тратить еще больше.