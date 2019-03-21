Новая дорога будет иметь четыре полосы движения и ограничения скорости в 110 км/ч.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины подписало контракт с Консалтинговой компанией на подготовку технико-экономического обоснования и выбора оптимального варианта прокладки объездной дороги г. Борисполь. Сегодня, чтобы проехать этот город, транзитному транспорту приходится преодолевать несколько десятков светофоров. Это затрудняет их движение и безопасность в городе Борисполь.

По результатам тендера Консультантом определена компания Project Planning & Management Ltd and Kocks Consult GmbH and Integrated Construction Institute LLC.

Новая дорога будет иметь 1б категорию с четырьмя полосами движения и максимальной разрешенной скоростью движения 110 км/ч. Объездная дорога Борисполя обеспечит проезд автомобилей без въезда в город по трассе М-03, а также проезд автомобилей со стороны Киева в направлении трассы Н-08 Борисполь – Запорожье – Мариуполь и трассы Т-10-18. Ожидается, что новая объездная дорога не только освободит город от транзита, который сейчас составляет около 30 тыс. авто в сутки, но и позволит существенно улучшить экологическую ситуацию, уменьшит количество аварий.

Подготовка ТЭО финансируется за счет займа Всемирного банка. Согласно условиям контракта, ТЭО может быть готово к декабрю этого года.

Напомним, что подобный проект будет реализовываться в Тернополе.