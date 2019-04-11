Специальная технология называется методом холодной регенерации.

На 4,8 километрах автодороги Кропивницкий-Николаев уже в этом году по заказу Службы автомобильных дорог в Кировоградской области подрядчики провели холодную регенерацию. Это технология, которая восстанавливает и усиливает основание дороги, а в ее основе – использование старых материалов дорожной покрова. Уже много лет ее используют ведущие строительные компании США и Европы, а теперь активно применяет и Украина, сообщает Укравтодор.

Если подробнее, то специальная машина перерабатывает существующие дефектные слои дорожного полотна на новые прочные и однородные. Сначала поверхность фрезеруют, получая органо-минеральную смесь из сфрезерованного асфальтобетона и щебеночных материалов основы, добавляют к ней одновременно вяжущие компоненты (битумная эмульсия и цемент) и распределяют равномерным слоем. Дальше – заключительное уплотнение дорожными катками.

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В результате этих манипуляций получаем прочный конструктивный слой дорожного полотна с улучшенными физико-механическими характеристиками. Так дорога готова выдерживать большие нагрузки, нежели на которые была рассчитана при строительстве.

Сегодня на дороге Н-14 работают два подрядчика, которые согласно проекту применяют холодный ресайклинг.

То, насколько качественные материалы и выдержана ли технология до мелочей, проверяют сотрудники лаборатории САД. Нареканий у них пока нет.

Холодный ресайклинг – это самый быстрый и надежный метод регенерации дорожного основания. Он позволяет существенно укрепить основу и предотвратить образование колей.

Поверх этого слоя устраивается выравнивающий слой гарячей асфальтобетонной смеси. В этом году его устроили уже на 3,5 км.

Напомним, текущие ремонты при поддержке Правительства и Укравтодора выполняются по маршрутному принципу, в первую очередь соединяя новым качественным покрытием областные центры.

Напомним, водителям, которые самостоятельно построили дорогу, грозит штраф.