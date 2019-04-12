Похоже, электрическая модификация индийского бюджетного кроссовера Renault Kwid оказалась очень удачной и получила уже вторую итерацию под брендом, которым управляют Nissan и DongFeng.

На международном автосалоне в Шанхае, что вскоре стартует в Китае, компания Renault представит серийное исполнение компактного электрического кроссовера под названием City K-ZE. Одновременно с ним дебютирует ребейджинговая модель Venucia e30 EV.

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Бренд Venucia принадлежит китайской компании DongFeng и Nissan. Сейчас фирма выпускает слегка переделанные модели Nissan для китайского рынка, однако в начале 2020-х планирует стать маркой исключительно электрических автомобилей с собственным дизайном.

Фото: неназванный кроссовер Venucia, который фирма представляет в Шанхае / Formacar

На автосалоне в Шанхае компания пообещала показать концептуальный кроссовер, с собственной харизмой, а вместе с ним представит и "переходный вариант" – доступный электрический кроссовер Venucia e30 EV, который является слегка модифицированным Renault City K-ZE. Ожидается, что стоимость последнего в Китае составит 7-8 тысяч долларов за базовую версию. Во сколько оценивается новинках Venucia – пока неизвестно.

Фото: электрические кроссоверы Renault City K-ZE и Venucia e30 EV / Renault, Formacar

Поскольку e30 EV имеет агрегаты K-ZE, следует ожидать примерно таких же характеристик компактного кроссовера. Напомним, в "бубновом" исполнении электрокара был заявлен запас хода в 250 км по циклу NEDC, однако это была еще не конвейерная версия, поэтому реальная цифра может оказаться значительно меньше. Подробности узнаем 16 апреля.

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