Прототипы уже демонстрировались ранее, а вот седан еще никто не видел.

Компания Nissan анонсировала премьеру абсолютно новой модели седана на автосалоне в Шанхае. Серийного. Но даже не назвала имя, класс модели или рынок, для которого он предназначен.

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Таинственный седан прибудет в Шанхай с поддержкой в виде двух последних концептов из серии IM – электрического седана IMs и батарейного кроссовера IMQ.

Фото: концептуальные электрокары Nissan IMs, IMQ та IMХ / Nissan

Пока что японский автопроизводитель лишь отметил, что у новинки есть все современные технологии в рамках фирменной концепции Nissan Intelligent Mobility. Это говорит о том, что седан получил мультимедийную систему с постоянным подключением к сети, пакет электронных ассистентов последнего поколения, не исключены элементы автономного управления и электромоторы.

Давно обещанного Nissan Juke нвоого поколения в Шанхае, судя по всему не будет. Компанию серийному седану составят электрические концепты, а также товарищ из Infiniti – прототип Qs Inspiration.

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