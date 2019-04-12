Прототипи вже демонструвались раніше, а от седан ще ніхто не бачив.

Компанія Nissan анонсувала прем’єру абсолютно нової моделі седана на автосалоні у Шанхаї. Серійного. Але навіть не назвала ім’я, клас моделі чи ринок, для якого він призначений.

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Таємничий седан прибуде у Шанхай з підтримкою у вигляді двох останніх концептів з серії IM – електричного седана IMs та батарейного кросовера IMQ.

Фото: концептуальні електрокари Nissan IMs, IMQ та IMХ / Nissan

Поки що японський автовиробник лише зазначив, що новинка має усі сучасні технології у рамках фірмової концепції Nissan Intelligent Mobility. Це говорить про те, що седан отримав мультимедійну систему з постійним підключенням до Мережі, пакет електронних асистентів останнього покоління, не виключені елементи автономного управління і електромотори.

Давно обіцяного Nissan Juke нвоого покоління у Шанхаї, судячи з усього не буде. Компанію серійному седану складатимуть електричні концепти, а також товариш з Infiniti – прототип Qs Inspiration.

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