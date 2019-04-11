В названии новинки прослеживается связь с кроссовером Niro и его электрической итерацией e-Niro. А вот дизайн - уникален.

Компания Kia продолжает свои эксперименты с дизайном и готовится представить в Нью-Йорке очередной шоу-кар под названием Habaniro.

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Единственное изображение, распространенное южнокорейским автопроизводителем, не позволяет определить класс автомобиля – Habaniro может быть городским кроссовером или высоким хэтчбеком. Что, в целом, одно и то же.

Интересно, что новый концепт не имеет ничего общего с нынешними моделями марки и не похож на последние шоу-кары Kia – прототип Imagine by Kia с 21-м дисплеем, SP Signature или концепт Mohave Masterpiece.

Зато новый шоу-кар имеет немало интересных дизайнерских решений, среди которых защитная накладка на бампере, узкая диодная полоса ходовых огней на всю ширину кузова, Z-образный элемент декора, который проходит через крылья на боковины, контрастную окраску задних стоек, отсутствие традиционных боковых зеркал и дверные ручки, скрывающиеся в кузов.

Kia не предоставила никакой информации о шоу-каре, однако уже через неделю мы сможем увидеть его на автосалоне в Нью-Йорке – тогда же производитель раскроет и подробности о новинке.

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