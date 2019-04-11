У назві новинки прослідковується зв'язок з кросовером Niro та його електричною ітерацією e-Niro. А от дизайн – унікальний.

Компанія Kia продовжує свої експерименти з дизайном і готується презентувати у Нью-Йорку черговий шоу-кар під назвою Habaniro.

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Єдине зображення, поширене південнокорейським автовиробником, не дозволяє визначити клас автомобіля – Habaniro може бути міським кросовером або ж високим хетчбеком. Що, в цілому, одне й те ж.

Цікаво, що новий концепт не має нічого спільного з нинішніми моделями марки і не схожий на останні шоу-кари Kia – прототип Imagine by Kia з 21-м дисплеєм, SP Signature чи концепт Mohave Masterpiece.

Натомість новий шоукар має чимало цікавих дизайнерських рішень, серед яких захисна накладка на бампері, вузька діодний смуга ходових вогнів на всю ширину кузова, Z-подібний елемент декору, що проходить через крила на боковини, контрастне забарвлення задніх стійок, відсутність традиційних бічних дзеркал і дверні ручки, що ховаються в кузов.

Kia не надала ніякої інформації про шоукар, однак вже за тиждень ми зможемо побачити його на автосалоні у Нью-Йорку – тоді ж виробник розкриє і подробиці про новинку.

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