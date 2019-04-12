Схоже, електрична модифікація індійського бюджетного кросовера Renault Kwid виявилась дуже вдалою і отримала вже другу ітерацію під брендом, яким керують Nissan та DongFeng.

На міжнародному автосалоні у Шанхаї, що незабаром стартує у Китаї, компанія Renault представить серійне виконання компактного електричного кросовера під назвою City K-ZE. Одночасно з ним дебютує ребейджингова модель Venucia e30 EV.

Також цікаво: Nissan покаже у Шанхаї абсолютно новий седан і пару електро-концептів

Бренд Venucia належить китайській компанії DongFeng та Nissan. Зарав фірма випускає злегка перелицьовані моделі Nissan для китайського ринку, однак на початку 2020-х планує стати маркою виключно електричних автомобілів з власним дизайном.

Фото: неназваний кросовер Venucia, який фірма презентує у Шанхаї / Formacar

На автосалоні у Шанхаї фірма пообіцяла показати концептуальний кросовер, з власною харизмою, а разом з ним представить і “перехідний варіант” – доступний електричний кросовер Venucia e30 EV, який є злегка модифікованим Renault City K-ZE. Очікується, що вартість останнього у Китаї становитиме 7-8 тисяч доларів за базову версію. У скільки оцінюється новинк Venucia – поки невідомо.

Фото: електричні кросовери Renault City K-ZE та Venucia e30 EV / Renault, Formacar

Оскільки e30 EV має агрегати K-ZE, слід очікувати приблизно таких же характеристик компактного кросовера. Нагадаємо, у “бубновому” виконанні електрокару був заявлений запас ходу у 250 км за циклом NEDC, однак то була ще не конвеєрна версія, тож реальна цифра може виявитись значно меншою. Подробиці дізнаємось 16 квітня.

Також цікаво: Audi відзвітувала про перші успіхи e-tron на ринку