Найбільшим ринком для нового електричного кросовера стала Норвегія, жителі якої придбали 621 і-трон. На другому місці Німеччина.

Компанія Audi оприлюднила першу статистику продажів свого електричного первістка – кросовера e-tron quattro на європейському ринку.

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Поставки Audi e-tron замовникам у Європі розпочались в березні цього року. Протягом місяця компанія доставила клієнтам у Норвегії 621 електрокар, ще 490 авто знайшли своїх власників у Німеччині. При цьому, за даними Audi, близько третини з більш ніж 20 000 попередніх замовлень на Audi e-tron quattro по всьому світу надходять з Норвегії.

Поставки в США планується почати в травні, а в Китаї модель буде доставлена ​​дилерам у другій половині року. Вартість моделі, серійне оснащення і комплектація будуть доступні з моменту старту продажів автомобіля на території України.

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