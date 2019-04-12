Крупнейшим рынком для нового электрического кроссовера стала Норвегия, жители которой приобрели 621 e-tron. На втором месте Германия.

Компания Audi опубликовала первую статистику продаж своего электрического первенца – кроссовера e-tron quattro на европейском рынке.

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Поставки Audi e-tron заказчикам в Европе начались в марте этого года. В течение месяца компания доставила клиентам в Норвегии 621 электрокар, еще 490 авто нашли своих владельцев в Германии. При этом, по данным Audi, около трети из более чем 20 000 предзаказов на Audi e-tron quattro по всему миру поступают из Норвегии.

Поставки в США планируется начать в мае, а в Китай модель будет доставлена дилерам во второй половине года. Стоимость модели, серийное оснащение и комплектация будут доступны с момента старта продаж автомобиля на территории Украины.

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