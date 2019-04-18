Компанія Subaru представила універсал Outback 2020 у Нью-Йорку.

Нове покоління високого універсала Subaru Outback дебютувало у США. Автомобіль отримав нову платформу, турбомотор, великий планшет у салоні і довгий список електронного оснащення.

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Subaru Outback 2020 побудований на новій глобальній модульній платформі Subaru Global Platform (SGP), яку він ділить з останнім Forester. У конструкції використовуються надміцні типи сталі, що дозволило покращити жорсткість передньої підвіски і кузова на кручення на 70%, а жорсткість заднього підрамника і кузова на вигин – на 100! При цьому конструкція кузову тепер гасить на 40% більше енергії при лобовому і бічному зіткненні, що значно підвищує захищеність пасажирів і водія.

Фото: Subaru Outback 2020 / Subaru

Покращена підвіска, шумоізоляція; дверцята багажника тепер відкривається на більший кут, а в списку оснащення з'явилася система її безконтактного відкривання. Обсяг багажного відсіку збільшився до 2,1 тисячі літрів. Дорожній просвіт на американських машинах становить 22 сантиметри. Стандартне оснащення шостого покоління Outback включає комплекс систем безпеки Eyesight з адаптивним круїз-контролем.

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Найпомітнішою зміною в салоні став вертикальний 11,6-дюймовий монітор мультимедійної системи, як на новому Legacy. З нього здійснюється управління музикою, клімат-контролем і доступ до все налаштувань автомобіля.

Вперше з 2009 року універсал пропонується з турбомотором – 2,4-літровим 264-сильним агрегатом. Альтернативою є 184-сильний 2,5-літровий атмосферник. Обидва поєднуються з варіатором і повнопривідною трансмісією.

Список оснащення Subaru Outback 2020 включає поворотні LED-фари, систему утримання в смузі, аудіокомплекс Harman Kardon з 12 динаміками, вентильовані крісла, камера переднього виду зі 180-градіусним оглядом та точка доступу WiFi.

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