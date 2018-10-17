Новий Forester зберіг головні риси Subaru та впізнаваний вигляд, однак повністю змінив технічну "начинку".

В Україні відбулася презентація нового, п’ятого покоління кросовера Subaru Forester. Журналісти "Авто24" ознайомилися з новинкою на тест-драйві дорогами та бездоріжжям Чернігівської області.

Зовні новий Subaru Forester зберіг стилістику попередника – схожий силует, знайома оптика спереду, однак повністю нова – з корми. Втім, технічно це абсолютно новий автомобіль. Новий Subaru Forester створений на новій глобальній платформі японського виробника Subaru Global Platform. Вона забезпечує більшу жорсткість кузова й, відповідно, покращений захист для пасажирів та керованість для водія. Окрім того, Forester оснащеними новими двигунами, які відповідають сучасним екологічним стандартам, а також новітніми засобами активної безпеки та мультимедіа.

Новий Subaru Forester був створений відповідно до двох концепцій: надихати на подорожі та надавати комфорт близьким людям. Тому найбільшу увагу інженери надали салону. Двері, що широко відчиняються, сидіння, на яких зручно сидіти людям будь-якої комплекції, матеріал обивки та пластик – все стало більш зручним та якісним. Наприклад, ширина багажного відділення – одна з найбільших серед конкурентів. Двері багажника зачиняються за допомогою електроприводу, причому набагато швидше, ніж раніше. Окрім кнопки опускання дверей багажника, існує ще одна, яка блокує всі двері авто після закриття багажника.

Багато уваги при проектуванні нового Subaru Forester приділялось акустичному комфорту. І справді, кросовер на ходу виявився досить тихим, хоча до седанів бізнес-класу трохи не дотягує.

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Forester залишився дуже комфортним авто з м’якою підвіскою. Завдяки їй пересування на вітчизняних розбитих шляхах не приносить роздратування. На великих нерівностях Субару трохи розхитує у вертикальній площині, зате жодних неприємних відчуттів від подолання ямок та напливів водій та пасажири не відчувають. Машина немов пливе над дорогою, повідомляючи про нерівності поверхні хіба що звуком від коліс. А на кам’янистій дорозі пластик салону не збільшує шумність через скрипучість.

Цікаво, що на високих швидкостях Форестер так само впевнено зберігає напрямок руху, завдяки чому можна тримати досить високий темп, незважаючи на стан асфальту.

На бездоріжжі м’яка підвіска також стає в пригоді. Вона плавно та обережно долає перешкоди, зберігаючи комфортне перебування пасажирів в салоні. Як і усі Subaru, новий Forester почувається на бездоріжжі "як риба у воді". Журналісти загнали автомобіль на пісчаний грунт, де дріфтували та розважались, як могли. І автомобіль жодного разу не закопався чи навіть не дав приводу сумніватись у тому, що може не вибратися з пухкого покриття. Кліренс у 220 мм забезпечує прохідність справжнього позашляховика – незважаючи на наявність глибокої колії та маси вибоїн, протягом тест-драйву у лісі ми жодного разу не зачепили дно машини.

Новий Subaru Forester постачається на український ринок з двома типами двигунів – 2,0- та 2,5-літровими атмосферними агрегатами. Це суттєво перероблені мотори, які традиційно для марки є опозитними. Вони агрегатуються з варіаторами.

"Субарівський" симетричний повний привід доповнений системою активного розподілу обертального моменту. Водій може обрати з-поміж двох типів роботи трансмісії для бездоріжжя: "сніг-грунт" чи "глибокий сніг/багнюка".

На рівній дорозі власники топових комплектацій теж можуть обрати два режими руху: спортивний та "інтелігентний", який економить витрату пального. До речі, за час тест-драйву на бездорожжі та швидкісних ділянках траси витрата пального нового Subaru Forester не перевищувала 10,5 л на 100 км. Такий результат для повнопривідного кросовера цілком прийнятний.

У п’ятому поколінні Forester багато електронних помічників. Пасажирам сподобалось звучання преміум-аудіосистеми Harman-Kardon, штурману – навігація та можливість підключити смартфон до 8-дюймового дисплея з функцією Apple CarPlay, а водію – набір систем безпеки під загальною назвою EyeSight. Вона завдяки системі камер та радарів не лише "бачить" небезпеку, але й сама діє при настанні аварійної ситуації. Зокрема, автомобіль самостійно тримається смуги руху, гальмує при наближенні до перешкоди, "тримається" за автомобілем попереду, повідомляє про наявність автомобілів при русі назад, повертає фари в сторону повороту та багато іншого.

Втім, для повного контролю за ситуацією на паркуванні чи бездоріжжі не вистачає кругового огляду, який є на багатьох конкурентах. На Forester встановлені лише камера заднього виду і на правому дзеркалі. А от при проїзді ділянок з бездоріжжям не вистачає камери перед переднім бампером та зліва.

Загалом, перше знайомство з новим Subaru Forester залишило позитивне враження. З одного боку, "Субару" зберіг всі свої "фамільні" цінності, за які українці шанують цю марку. Водночас маса сучасних та зручних рішень зробили новий "Форестер" більш сучасним та ще більш пристосованим до вітчизняних реалій. А таке можна сказати не про кожну автомобільну новинку, яка з’явилась на нашому ринку.

Нагадаємо, що Subaru анонсувала вихід нових WRX та WRX STI.