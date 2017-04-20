Моделі 2019 року матимуть спецверсії Series.Gray. Ціни вже відомі.

Subaru повідомила, що оновлені 2019 WRX та WRX STI матимуть обмежену версію Series.Gray.

WRX Series.Gray кузов кольору Cool Gray Khaki з чорними акцентами Crystal Black Silica. Спортивний седан буде оснащено чорними 18-дюймовими дисками, LED-оптикою, безключовим доступом та кнопкою запуску двигуна. У салоні суттєвих змін не очікується, оскільки спецверсія готуватиметься на базі топової комплектації з електрорегульованими спортивними сидіннями Recaro та шкіряним оздобленням. Комплектація також включає гальмівну систему JURID.

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Під капотом WRX Series.Gray буде знайомий дволітровий “боксер” потужністю 268 к.с., поєднаний з 6-ступінчатою ручною коробкою передач. Фірмова система постійного повного приводу має функцію активного перерозподілу крутного моменту між осями. Буде випущено усього 750 таких автомобілів, а вартість у США стартує з відмітки $32,595.



Фото: 2019 Subaru WRX STI / Subaru

Потужніша та крутіша WRX STI Series.Gray пропонує значно більше “апгрейдів”. Модель можна впізнати за чорними 19-дюймовими дисками за якими поміті компоненти високопродуктивної гальмівної системи Brembo. “Сірий” STI матиме спортивну підвіску на компонентах Bilstein.

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Та найбільші зміни будуть під капотом. Як і решта 2019 WRX STI, автомобілі спецсерії матимуть оновлений 2,5-літровий турбований двигун з новим впуском, посиленими поршнями, поліпшеною вихлопною системою та оптимізованими налаштуваннями блока управління двигуном. У результаті власники оновлених WRX STI матимуть у своєму розпорядженні 310 “коней”. Subaru планує обмежити кількість WRX STI Series.Gray до 250 машин, кожна з яких оцінюється мінімум у $39,695.

Окрім спецверсій, Subaru розкрила інформацію й про вартість звичайних WRX і WRX STI 2019 модельного року. Базова модель обійдеться покупцям у США в $27,195, а топова комплектація STI оцінена у $41,395.

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