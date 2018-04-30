Усього два дні знадобилось слюсарю, аби повернути до життя автомобіль, на якому за океаном вже поставили хрест.

Цей Subaru Outback, судячи з вигляду, побував у серйозній аварії, під час якої було пошкоджено центральну стійку кузова. Два дні і машина, як новенька.

Відеоролик досить короткий, та й робота не настільки масштабна, як попередня з BMW 750i, котрий був у ремонті майже місяць і з купи металобрухту перетворився на “майже нову беху”. Маючи усі необхідні деталі для заміни, автор відео досить нехитрим способом провів ремонтно-відновлювальні роботи. Пошкоджену частину кузова він вирізав, а на її місце встановив нову.

У кінці відео ми бачимо, що Outback бракує лише заднього бампера і покраски заміненої деталі. Після цього навряд чи хтось здогадається, що автомобіль побував у руках майстра. Та чи зберіг кузов автомобіля свої початкові властивості, після такого ремонту і що з ним станеться у разі аварії, ось у чому питання.

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