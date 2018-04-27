Досить незвичний спосіб боротьби з листуванням та телефонними розмовами за кермом знайшли у Volkswagen. Може хоч це подіє?

Понівеченому у аварії металу Volkswagen дає друге життя. Це має зайвий раз нагадити водіям, що люди мають усього одне.

Текстування під час руху – вкрай небезпечне, часто, смертельно небезпечне. Для того, аби сталась аварія, достатньо відволіктись від дороги усього на секунду. У багатьох країнах приймаються закони, що забороняють не лише розмовляти по телефону і писати повідомлення, а й взагалі тримати його у руці під час керування автомобілем. Та аварій, спричинених користуванням смартфоном у автомобілі, навряд чи стає менше.

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Шведський підрозділ Volkswagen спільно з компанією NordDDB будуть робити чохли для Apple iPhone 8 з листового металу, пошкодженого при аварійних ситуаціях, спричинених текстуванням за кермом.

“Ми знаємо, це природньо – узяти до рук телефон, аби відповісти на дзвінок чи прочитати СМС”, – говорить Йохан Карлссон, бренд-менеджер Volkswagen Stockholm. “Та якщо у цей час ви за кермом – вірогідність потрапити в аварію зростає у 23 рази, тож ми хочемо нагадати, наскільки важливе це питання. Ми вважаємо, що чохол для телефону, зроблений потерпілих автомобілями, змусить власника подумати двічі, перш ніж взяти телефон до рук”.

Усі чохли будуть створені вручну, загалом буде випущено 153 таких кейси, кожен з яких зроблено з металу автомобіля, що потрапив в аварію. Вартість кожного такого чохла складе 599 шведських крон або близько 70 доларів США.Виручка від продажів буде передана шведській організації Trafikskadefonden, аби допомогти людям, які постраждали у ДТП. Замовити чохол можна на сайті crashhedcases.com.

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