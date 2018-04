У столиці працюють кілька типів камер, які можуть розпізнавати як особи людей, так і номери автомобілів, їх тип і колір.

У Києві вже встановлено і працює близько шести тисяч камер відеофіксації. Про це в інтерв'ю “Українським Новинам” розповів директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської державної адміністрації Юрій Назаров.

За його словами, з 6 тисяч камер 4876 – оглядові, з мінімальним функціоналом. Вони просто знімають і записують "картинку". Камер з розпізнаванням осіб встановлено 214, з розпізнаванням номерів автомобілів – 593.

Читайте також: в Києві “розумні“ камери почали керувати світлофорами

Сьогодні в Києві також встановлено 23 "розумних" ITS камери, але адміністрація планує довести їх кількість до 300. "ITS камера розпізнає номери, прораховує потік і швидкість руху і габарити транспорту. В основному такі камери встановлені на перехрестях. Ці камери потрібні для автоматизації перемикання світлофорів залежно від трафіку, – говорить Назаров. – Найближчим часом ми їх синхронізуємо з контролерами для перемикання світлофорів. ITS камери дадуть можливість розвантажити трафік. Також вони розпізнають габарити транспорту: відрізняють великогабаритний транспорт, легковий транспорт і велосипедистів з мотоциклістами. Також камери дозволяють визначити колір транспорту. Чому це важливо? Коли відбувається викрадення автомобіля, перше що роблять – змінюють номери. Якщо в заявленій викраденій машині змінять номери, камера знайде її за кольором і іншим параметрам " .

Читайте также: кто может не бояться камер фото- видео фиксации

Вони вже допомагають виявляти злочини. Згідно з даними Національної поліції, завдяки відеоспостереження були зафіксовані більше 1500 дорожньо-транспортних пригод, по ним було порушено безліч кримінальних справ. Завдяки системі розпізнавання осіб були знайдені два злочинця, що знаходяться в розшуку. Також були зафіксовані грабежі, вбивства та злочини іншого характеру. На даний момент, завдяки системі відеоспостереження і відкритим за цими даними кримінальними виробництвам, понад 200 справ передано до судів.

Важлива цифра: на 70% збільшилася кількість знайдених автомобілів, які перебували в розшуку. Це статистика за рік функціонування системи з березня 2017 року.

У 2018 році в Києві планують встановити ще близько трьох тисяч камер різних видів.

Напомним, что каждая камера видеофиксации нарушений ПДД заработает более 1 000 000 гривен