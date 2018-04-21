Нова гібридна модель Subaru Evoltis матиме повний привід, але він буде працювати за допомогою електродвигунів.

Нова гібридна модель японського автовиробника Subaru, яка буде випущена у другій половині 2018 року, вже не матиме відомого на весь світ симетричного повного приводу. Модель підзаряжаємого гібриду (PHEV) буде використовувати таку ж електричну схему, як на Toyota Prius Prime.

Нова модель, яка, скоріше за все, буде називатись Evoltis, стане першою на новій платформі Subaru Global Platform. Швидше за все, вона замінить модель Subaru SV (у США відома як Crossteck).

Гібридна система E-Four, яка використовується на Prius, - це система з повним приводом, яка складається з трьох електродвигунів (один рухає задню вісь) та двигуна внутрішнього згоряння.

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Цікаво, що в новому гібриді від Subaru буде використано фірмовий горизонтально розміщений опозитний двигун. А от коробку передач доведеться взяти з Toyota: електронно-керована планетарна система безперервної змінної передачі (e-CVT) встановлюється в Prius і Prius Prime.

А от щодо дизельних двигунів, то Subaru збирається завершити випуск моделей з ними вже через два роки.

Нагадаємо, чим вигідні гібридні автомобілі та у чому їхні недоліки.