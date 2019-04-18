Компания Subaru представила универсал Outback 2020 в Нью-Йорке.

Новое поколение высокого универсала Subaru Outback дебютировало в США. Автомобиль получил новую платформу, турбомотор, большой планшет в салоне и длинный список электронного оснащения.

Также интересно: В Нью-Йорке дебютировал Toyota Highlander нового поколения

Subaru Outback 2020 построен на новой глобальной модульной платформе Subaru Global Platform (SGP), которую он делит с последним Forester. В конструкции используются сверхпрочные типы стали, что позволило улучшить жесткость передней подвески и кузова на кручение на 70%, а жесткость заднего подрамника и кузова на изгиб – на 100! При этом конструкция кузова теперь гасит на 40% больше энергии при лобовом и боковом столкновении, что значительно повышает защищенность пассажиров и водителя.

Фото: Subaru Outback 2020 / Subaru

Улучшенная подвеска, шумоизоляция; дверцы багажника теперь открывается на больший угол, а в списке оснащения появилась система ее бесконтактного открывания. Объем багажного отсека увеличился до 2,1 тысячи литров. Дорожный просвет на американских машинах составляет 22 сантиметра. Стандартное оснащение шестого поколения Outback включает комплекс систем безопасности Eyesight с адаптивным круиз-контролем.

Читайте также: В мае в Киеве появятся новые маршрутные такси Uber Shuttle

Самым заметным изменением в салоне стал вертикальный 11,6-дюймовый монитор мультимедийной системы, как на новом Legacy. Из него осуществляется управление музыкой, климат-контролем и доступ к всем настройкам автомобиля.

Впервые с 2009 года универсал предлагается с турбомотором – 2,4-литровым 264-сильным агрегатом. Альтернативой является 184-сильный 2,5-литровый атмосферник. Оба сочетаются с вариатором и полноприводной трансмиссией.

Список оснащения Subaru Outback 2020 включает поворотные LED-фары, систему удержания в полосе, аудиокомплекс Harman Kardon с 12 динамиками, вентилируемые кресла, камеру переднего вида с 180-градиусним осмотром и точку доступа WiFi.

Также интересно: Американцы назвали лучшим автомобилем 2019 британский электрокар​​​​​​​