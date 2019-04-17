Большой кроссовер стал более элегантным и технологичным.

Компания Toyota представила в США семиместный кроссовер Highlander четвертого поколения, который получил последние технологические разработки марки.

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Новый Highlander 2020 частично унифицирован с Corolla, RAV4, Camry и Avalon, а в качестве силового агрегата использует как традиционные, так и гибридные моторы.

К традиционным относится 295-сильный бензиновый V6 объемом 3,5 литра. Highlander Hybrid оснащается 2,5-литровым бензиновым агрегатом и 48-вольтовой установкой, с которыми он имеет мощность в 240 л.с. Это на 65 сил меньше, чем у модели третьего поколения, однако отказ от мотора 3.5 позволил улучшить топливную эффективность кроссовера.

Фото: Toyota Highlander 2020 / Toyota

Главным изменением внутри стал 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы, который называют самым крупным среди моделей этого класса. Правда, она доступна только в топовой комплектации Platinum. Более простые выполнения будут оснащаться 8-дюймовым экраном.

Комплекс Toyota Safety Sense 2.0, который заменил Toyota Safety Sense P, включает в себя функции предупреждения о выезде из полосы, адаптивный круиз-контроль, систему предупреждения фронтальных столкновений, автоматическое переключение дальнего света, распознавание дорожных знаков и удержание полосы движения.

Стоимость Toyota Highlander машины не названа. В США новинка поступит в продажу в декабре 2019 года, а Hybrid окажется у дилеров в феврале следующего года.

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