Актуальное поколение GLC 63 недавно стало самым быстрым кроссовером Нюрбургринга. После обновления модель точно хуже не стала.

На автосалоне в Нью-Йорке состоялась премьера AMG-версий кроссоверов Mercedes-Benz GLC в исполнении AMG. Обновления преимущественно косметические, но с прибавкой мощности.

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Топовый представитель Mercedes-AMG GLC 63 образца 2018 носит титул самого быстрого кроссовера Нордшляйфе. После обновления модель получила преимущественно косметические изменения, однако есть и прибавка в силе.

Фото: Mercedes-AMG GLC 63 2019 / Daimler

Mercedes-AMG GLC 63 и GLC 63 Coupe 2019 можно отличить от предшественников по обновленной оптике, трапециевидным патрубкам выпускной системы, а также новым 21-дюймовым колесным дискам.

Фото: салон обновленного Mercedes-AMG GLC 63 2019 / Daimler

Изменения в салоне едва заметны на руле и в новых цветах отделки. Фирменный комплекс MBUX с двумя цифровыми дисплеями и восприятием голосовых команд и жестов получил последнюю версию программного обеспечения.

Линейка двигателей осталась без изменений: базовые модели Mercedes-AMG GLC 63 и GLC 63 Coupe оснащаются четырехлитровым твин-турбодвигателем мощностью в 476 л.с. и 650 Нм крутящего момента. Он сочетается исключительно с автоматической 9-позиционной трансмиссией. От 0 до 100 кроссовер разгоняется за 3,8 секунды, а максимальная скорость ограничена 250 км в час.

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Топовое исполнение Mercedes-AMG GLC 63 S оснащается четырехлитровым би-турбо V8 производительностью в 510 лошадей и 700 Нм крутящего момента. S-версия ускоряется до сотни за 3,6 секунды и может развивать максимальные 280 км/ч.

Фото: Mercedes-AMG GLC 63 / Daimler

Привод во всех исполнениях GLC 63 – на обе оси. В базовое оснащение включены задний дифференциал с электронным управлением, а также пневматическая подвеска с адаптивными амортизаторами.

Mercedes-AMG GLC 63 и GLC 63 Coupe появятся в продаже до конца текущего года. Стоимость пока не объявлена.

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