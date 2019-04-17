Актуальне покоління GLC 63 нещодавно стало найшвидшим кросовером Нюрбургрінгу. Після оновлення модель точно не погіршала.

На автосалоні в Нью-Йорку відбулася прем'єра AMG-версій кросоверів Mercedes-Benz GLC у виконанні AMG. Оновлення переважно косметичні, але з прибавкою потужності.

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Топовий представник Mercedes-AMG GLC 63 зразка 2018 року носить титул найшвидшого кросовера Нордшляйфе. Після оновлення модель отримала переважно косметичні зміни, однак є й прибавка в силі.

Фото: Mercedes-AMG GLC 63 2019 / Daimler



Mercedes-AMG GLC 63 і GLC 63 Coupe 2019 можна відрізнити від попередників за оновленою оптикою, трапецієподібним патрубкам випускної системи, а також новим 21-дюймовим колісним дискам.

Фото: салон оновленого Mercedes-AMG GLC 63 2019 / Daimler

Зміни в салоні ледь помітні на кермі і в нових кольорах оздоблення. Фірмовий комплекс MBUX з двома цифровими дисплеями і сприйняттям голосових команд і жестів отримав останню версію програмного забезпечення.

Лінійка двигунів залишилась без змін: базові моделі Mercedes-AMG GLC 63 і GLC 63 Coupe оснащуються чотирилітровим твін-турбодвигуном потужністю у 476 к.с. і 650 Н*м крутного моменту. Він поєднується виключно з автоматичною 9-позиційною трансмісією. Від 0 до сотні кросовер розганяється за 3,8 секунди, а максимальна швидкість обмежена 250 км на годину.

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Топове виконання Mercedes-AMG GLC 63 S оснащується чотирилітровим бі-турбо V8 продуктивністю у 510 коней і 700 Н*м крутного моменту. S-версія прискорюється до сотні за 3,6 секунди і може розвивати максимальні 280 км/год.

Фото: Mercedes-AMG GLC 63 / Daimler

Привід в усіх виконаннях GLC 63 – на обидві осі. У базове оснащення включені задній диференціал з електронним управлінням, а також пневматична підвіска з адаптивними амортизаторами.

Mercedes-AMG GLC 63 та GLC 63 Coupe з'являться в продажу до кінця поточного року. Вартість поки не оголошена.

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