Великий кросовер став елегантнішим і технологічнішим.

Компанія Toyota представила у США семимісний кросовер Highlander четвертого покоління, котрий отримав останні технологічні розробки марки.

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Новий Highlander 2020 частково уніфікований з Corolla, RAV4, Camry та Avalon, а у якості силового агрегату використовує як традиційні, так і гібридні мотори.

До традиційних відноситься 295-сильний бензиновий V6 об’ємом 3,5 літри. Highlander Hybrid оснащується 2,5-літровим бензиновим агрегатом і 48-вольтовою установкою, з якими він має потужність у 240 к.с. Це на 65 сил менше, ніж у моделі третього покоління, однак відмова від мотора 3.5 дозволила покращити паливну ефективність кросовера.

Фото: Toyota Highlander 2020 / Toyota

Головною зміною всередині став 12,3-дюймовий екран мультимедійної системи, який називають найбільшим серед моделей цього класу. Щоправда, вона доступна лише в топової комплектації Platinum. Простіші виконання оснащуватимуться 8-дюймовим екраном.

Комплекс Toyota Safety Sense 2.0, який замінив Toyota Safety Sense P, включає в себе функції попередження про виїзд зі смуги, адаптивний круїз-контроль, систему попередження фронтальних зіткнень, автоматичне перемикання дальнього світла, розпізнавання дорожніх знаків і утримання смуги руху.

Вартість Toyota Highlander машини не названа. У США новинка надійде в продаж в грудні 2019 року, а Hybrid виявиться у дилерів в лютому наступного.

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