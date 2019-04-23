Назва Great Wall вам може бути знайома, а от про інших ви могли й не чути.

Електрична революція в автомобільному світі реальна. А її епіцентр знаходиться у Китаї. Цьогорічний Міжнародний автосалон у Шанхаї є тому яскравим свідченням.

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Більше половини автомобілів, представлених на автошоу цього року були електричними або гібридними. При цьому електричному транспорту приділяють однаково високу увагу як великі гравці, так і стартапи. Ось п’ять найцікавіших електрокарів шанхайського автосалону 2019 року.

1. Qiantu K50

Qiantu K50 – китайський електричний спорткар, що націлився вийти на ринок США у 2020 році під маркою Mullen. Спорткар, збудований з алюмінію довкола карбонового монококу, має електродвигун на кожній осі, загальною продуктивністю у 300 кВт (402 к.с.), однак система дозволяє моментальне короткочасне збільшення потужності до 430 коней під час прискорення. Батарея на 78 кВт*год забезпечує запас ходу до 360 км на одному заряді за застарілим циклом NEDC, зате сонячні панелі на даху дозволяють отримати додаткові кілометри пробігу. Прискорення від нуля до сотні за 4,6 секунди і максимальна швидкість у 210 км/год.

2. BAIC Arcfox GT

Китайський державний автовиробник BAIC презентував місцевій публіці свій новий суперкар – Arcfox GT. Дорожня версія автомобіля оснащується чотирма електромоторами загальною потужністю у 1005 к.с., котрі забезпечують йому прискорення до сотні за 2,59 секунди. Існує ще й трекова ж версія моделі, котра має у запасі 1609 к.с. потужності.

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3. Xpeng P7

Стартап XPeng презентував новий седан P7. Заявлений запас ходу електрокара становить 600 км за NEDC, а розгін до сотні займає 4 секунди. XPeng повідомляє, що P7 буде оснащений передовою системою допомоги водієві на основі чіпа Nvidia Drive Xavier.

4. Great Wall ORA R1

Орієнтуючись на міських користувачів, суббренд концерну Great Wall під назвою ORA представив у грудні минулого року модель R1. Запас ходу електричного сітікара з батареєю на 33 кВт*год становить 310 км. А на автосалоні у Шанхаї дебютувала нова версія ORA R1 Goddess. Вона передбачає акумулятори більшої ємності, які дозволяють проїжджати на одному заряді до 350 км.

5. Nio ET Preview

Якщо суперкар Nio EP9 протистоятиме Tesla Roadster, то електричний седан ET візьме на себе Tesla S. Поки що про передсерійну модель відомо лиш те, що акумулятор буде нікель-кобальт-марганцевим, моторів буде два – по одному на вісь, а запас ходу складатиме 510 км за циклом NEDC.

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