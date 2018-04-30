Концерн BMW готується випустити дві моделі електричного MINI наприкінці 2019 року. Перед нами один з них.

Виробництво електрокара MINI E має розпочатись наприкінці 2019 року. Та раніше за глобальну версії моделі компанія може випустити електрокар для Китаю.

За данними Auto Express, наразі фірма працює над другою моделлю електричного хетчбека, призначеного виключно для Китаю. Автомобілі MINI користуються неабиякою популярністю у Піднебесній, однак з наступного року у країні починають діяти законодавчі обмеження для автомобілів з бензиновими та дизельними двигунами. З огляду на це, не дивно, що компанія працює над спеціальною моделлю для КНР.

Як повідомляє британське видання, електрокар MINI розроблюється Great Wall Motors та буде випускатись у Китаї на потужностях цього концерну, що є місцевим партнером BMW Group.

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