Название Great Wall вам может быть знакомым, а вот о других вы могли и не слышать.

Электрическая революция в автомобильном мире реальна. А ее эпицентр находится в Китае. В этом году Международный автосалон в Шанхае является тому ярким свидетельством.

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Более половины автомобилей, представленных на автошоу этого года были электрическими или гибридными. При этом электрическому транспорту уделяют одинаково высокое внимание как крупные игроки, так и стартапы. Вот пять самых интересных электрокаров шанхайского автосалона 2019 года.

1. Qiantu K50

Qiantu K50 – китайский электрический спорткар, что нацелился выйти на рынок США в 2020 году под маркой Mullen. Спорткар, построен из алюминия вокруг карбонового монокока, имеет электродвигатель на каждой оси, общей производительностью в 300 кВт (402 л.с.), однако система позволяет моментальное кратковременное увеличение мощности до 430 лошадей при ускорении. Батарея на 78 кВт*ч обеспечивает запас хода до 360 км на одном заряде по устаревшему циклу NEDC, зато солнечные панели на крыше позволяют получить дополнительные километры пробега. Ускорение от нуля до сотни за 4,6 секунды и максимальная скорость в 210 км/ч.

2. BAIC Arcfox GT

Китайский государственный автопроизводитель BAIC представил местной публике свой новый суперкар – Arcfox GT. Дорожная версия автомобиля оснащается четырьмя электромоторами общей мощностью в 1005 л.с., которые обеспечивают ему ускорение до сотни за 2,59 секунды. Существует еще и трековая версия модели, которая имеет в запасе 1609 л.с. мощности.

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3. Xpeng P7

Стартап XPeng представил новый седан P7. Заявленный запас хода электрокара составляет 600 км по NEDC, а разгон до сотни занимает 4 секунды. XPeng сообщает, что P7 будет оснащен передовой системой помощи водителю на основе чипа Nvidia Drive Xavier.

4. Great Wall ORA R1

Ориентируясь на городских пользователей, суббренд концерна Great Wall под названием ORA представил в декабре прошлого года модель R1. Запас хода электрического ситикара с батареей на 33 кВт*ч составляет 310 км. А на автосалоне в Шанхае дебютировала новая версия ORA R1 Goddess. Она предусматривает аккумуляторы большей емкости, которые позволяют проезжать на одном заряде до 350 км.

5. Nio ET Preview

Если суперкар Nio EP9 будет противостоять Tesla Roadster, то электрический седан ET возьмет на себя Tesla S. Пока о предсерийной модели известно лишь то, что аккумулятор будет никель-кобальт-марганцевым, моторов будет два – по одному на ось, а запас хода составит 510 км по циклу NEDC.

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