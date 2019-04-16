Китайский производитель с помощью калифорнийской компании планирует в ближайшее время выйти на рынок США в обход налоговых нагрузок Трампа.

Qiantu K50 – китайский электрический спорткар, нацелился выйти на рынок США в 2020 году под маркой Mullen.

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Масштабные планы многих китайских автокомпаний по выходу на североамериканский рынок, фактически, оборвались после того, как в США начали действовать новые таможенные тарифы на импорт. И стартапу Qiantu, возможно, удалось найти лазейку в экономической стене Трампа.

Компания Mullen из Калифорнии может наладить выпуск спорткаров K50, а впоследствии и других моделей, на производственной площадке в США. Конечным бенефициаром калифорнийской фирмы будет Qiantu.

Фото: Qiantu K50 / Qiantu

Одновременный дебют Qiantu K50 происходит в Нью-Йорке и Шанхае. Спорткар, построенный из алюминия вокруг карбонового монокока, оборудован электродвигателем на каждой оси, общей производительностью в 300 кВт (402 к.с.), однако система позволяет моментальное кратковременное увеличение мощности до 430 лошадей во время ускорения.

Кроме емкостной батареи на 78 кВт*ч, которая обеспечивает электрокару запас хода в 360 км на одном заряде по устаревшим циклам NEDC, спорткар оснащен солнечными панелями на крыше, которые позволяют получить дополнительные километры.

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