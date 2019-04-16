Китайський виробник з допомогою каліфорнійської компанії планує найближчим часом вийти на ринок США в обхід податкових навантажень Трампа.

Qiantu K50 – китайський електричний спорткар, що націлився вийти на ринок США у 2020 році під маркою Mullen.

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Масштабні плани багатьох китайських автокомпаній по виходу на північноамериканський ринок, фактично, обірвались після того, як у США почали діяти нові митні тарифи на імпорт. Та стартапу Qiantu, можливо, вдалось знайти шпаринку у економічній стіні Трампа.

Компанія Mullen з Каліфорнії може налагодити випуск спорткарів K50, а згодом і інших моделей, на виробничому майданчику у США. Кінцевим бенефіціаром каліфорнійської фірми буде Qiantu.

Фото: Qiantu K50 / Qiantu

Одночасний дебют Qiantu K50 відбувається у Нью-Йорку та Шанхаї. Спорткар, збудований з алюмінію довкола карбонового монококу, обладнаний електродвигуном на кожній осі, загальною продуктивністю у 300 кВт (402 к.с.), однак система дозволяє моментальне короткочасне збільшення потужності до 430 коней під час прискорення.

Окрім ємнісної батареї на 78 кВт*год, котра забезпечує електрокару запас ходу до 360 км на одному заряді за застарілим циклом NEDC, спорткар оснащений сонячними панелями на даху, які дозволяють отримати додаткові кілометри.

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